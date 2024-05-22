«НОВАТЭК» разместил бонды на 750 млн долларов с расчетами в рублях

ПАО «НОВАТЭК» разместило 5-летние облигации серии 001P-02 общим объемом 750 млн долларов, у которых расчет будет в рублях, сообщает «Интерфакс» .

Сбор заявок на выпуск бондов состоялся 17 мая. Организатором данной сделки выступил Газпромбанк. Ценные бумаги были встречены повышенным интересом со стороны инвесторов.

При сборе заявок ориентир ставки купона был два раза уменьшен суммарно на 25 б. п., а итоговый объем вырос с эквивалента 200 млн долларов до 750 млн долларов.

Ставка одного купона принята на уровне 6,25% годовых, бумаги квартальные. Номинал облигации составляет 100 долларов.

Расчеты по ним будут безналичными в рублях по официальному курсу ЦБ РФ: на дату, когда совершается сделка купли-продажи при размещении облигаций, и на дату выплаты купона или погашения.