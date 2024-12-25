Новак: поставки российского газа в Европу увеличились на 18-20%

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что в 2024 году, если посмотреть на объемы поставок в европейские страны, то они примерно на 18−20% выше, чем в 2023 году. Об этом сообщают «Вести» .

«Несмотря на все заявления, санкционное давление, поскольку газ высокоэкологичный продукт, он востребован, и с точки зрения логистики поставки российский газ наиболее выгоден, и с точки зрения цены», — объяснил Новак.

Ранее СМИ писали, что за последние два года в ЕС начали активнее тратить топливо из подземных хранилищ из-за холодной погоды.

А по информации аналитической фирмы Bruegel, Россия с января по ноябрь этого года нарастила поставки газа в ЕС на 25%. Всего было отправлено 49,6 млрд кубометров «голубого топлива».