Bruegel: поставки российского газа в Европу выросли на 25% в 2024 году

По данным аналитической фирмы Bruegel, РФ в период с января по ноябрь 2024 года увеличила поставки газа в Евросоюз на 25%. Москва поставила 49,6 млрд кубометров «голубого топлива», сообщает РИА Новости .

России удалось увеличить на 25% продажи газа в ЕС через трубопровод. Таким способом Москва поставила 30,3 млрд кубометров.

Помимо этого, увеличились на 18,2% поставки сжиженного природного газа (СПГ) — до 19,3 млрд кубометров. Всего на РФ с января по ноябрь 2024 года пришлось 18,3% в закупках газа Евросоюзом. Хотя в 2023 году этот показатель составлял 14%.

Ранее издание FT сообщило, что Катар пригрозил ЕС отказом от поставок газа. Это произойдет, если Евросоюз начнет штрафовать своих партнеров.