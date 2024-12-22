Катар откажется от поставок газа в ЕС при одном условии

Страны Евросоюза вскоре могут ввести штрафы в размере 5% от годовой выручки компаний за игнорирование критериев о выбросе углекислого газа, нарушение прав человека, а также трудовых прав. Если это произойдет, то Катар через госкомпанию Qatar Energy не будет продавать ЕС сжиженный природный газ, рассказал Financial Times (FT) министр энергетики ближневосточной страны Саад бен Шарида аль-Кааби, сообщает ТАСС .

«Если дело доходит до того, что я потеряю 5% от выручки, отправляясь в Европу, я не поеду в Европу», — отметил политик.

Штрафы в размере 5% от годовой выручки в ЕС введут с 2027 года. Соответствующую директиву приняли в мае 2024 года.

Ранее сообщалось, что Россия с января по июль 2024 года была на втором месте по поставкам сжиженного природного газа в Европу.