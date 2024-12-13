Россия оказалась одним из ведущих поставщиков СПГ в Европу

С января по июль текущего года Россия оказалась на втором месте по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, сообщает РИА Новости .

За первые 6 месяцев 2024 года импорт российского СПГ в Евросоюз вырос на 11% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Россия заняла второе место среди поставщиков, обогнав Катар. По предварительным оценкам, Евросоюз потратил на это 3,5 млрд евро. На первой строчке расположилось США (35%).

По данным Института экономики, энергетики и финансового анализа (IEEFA), в 2023 году ЕС занял лидирующую позицию среди покупателей СПГ из РФ, заплатив более 6 млрд евро. При этом наибольший объем закупок пришелся на Испанию, Францию и Бельгию (87% от общего объема).

Цена закупок сжиженного природного газа из РФ для ЕС за 3 года увеличилась на 150%. Это произошло из-за роста стоимости и объема поставок СПГ из России Однако в Еврокомиссии предлагают полностью отказаться от российского СПГ и нарастить объемы закупок у США.