Евростат: стоимость закупок СПГ из России увеличилась на 150%

Цена закупок сжиженного природного газа из РФ для ЕС увеличилась на 150% за три года. Это произошло из-за роста стоимости и объема поставок СПГ из России, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Евростата.

С сентября по ноябрь 2024 года ЕС импортировал из РФ на 2% больше сжиженного природного газа, чем с января по март 2021 года. Но из-за увеличения стоимости цена ресурса выросла на 150%.

Доля России в импорте сжиженного природного газа в Евросоюз с сентября по ноябрь 2024 года увеличилась на 20% по сравнению с первым кварталом 2021 года. При этом импорт трубопроводного ресурса снизился на 54%.

Ранее Евросоюз поставил рекорд по закупке газа из России, потратив 840 млн евро. Основными покупателями стали Греция, Италия и Венгрия.