ЕС поставил рекорд по закупке газа из России

Евросоюз в сентябре закупил трубопроводный и сжиженный газ из России на рекордные в последнее время суммы, пишет «КоммерсантЪ» .

Лидерами по закупкам трубопроводного газа стали Италия, Венгрия и Греция. Всего Евросоюз в сентябре заплатил за этот вид топлива 840 млн евро, следует из отчетности Евростата и аналитики ТАСС.

Евросоюз в сентябре также приобрел российский СПГ на максимальную с апреля этого года сумму в размере 547,8 млн евро. Главными импортерами стали Франция, Бельгия и Нидерланды.

Исторический максимум газовых контрактов зафиксирован полтора года назад, когда ЕС заплатил за топливо из России 1 млрд евро.

Ранее сообщалось, что страны Европы вынуждены увеличить отбор газа из хранилищ из-за холодной погоды.