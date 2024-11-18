GIE: Европа активно расходует газ из хранилищ из-за похолодания

Государства Европы продолжают активно расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ) из-за похолодания. С начала отопительного сезона отбор «голубого топлива» из них на 67% превысил средние значения за такие периоды за 5 лет и оказался почти вдвое выше, чем в прошлом году, сообщает ТАСС .

Это следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Газ на бирже в ЕС продают по цене порядка 500 долларов за 1 тыс. куб. м. «Газпром» реализует «голубое топливо» для европейских стран транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки. Оно идет на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области.

Закачка газа в европейские хранилища 16 ноября, по информации GIE, была 34 млн куб. м. А отбор — 330 млн куб. м. На сегодняшний день ПХГ Евросоюза заполнены на 90,99% (это на 0,57 п. п. меньше, чем в среднем на указанный день за 5 лет). Сейчас в хранилищах находится 101 млрд куб. м газа.

Суммарный отбор газа из ПХГ в ноябре является вторым максимальным для этого месяца, а закачка отмечается на минимуме с 2016 года.

Средняя цена закупки «голубого топлива» в октябре в ЕС была 456 долларов за 1 тыс. куб. м, а в ноябре — в районе 472 долларов.

Погода на неделе в Центральной и Западной Европе прогнозируется прохладнее, чем на прошлой. А температура местами будет опускаться ниже нуля градусов.