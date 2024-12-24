В Европе выросло потребление газа из хранилищ из-за холодов
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Руководитель отдела ценообразования на газ в Европе в ценовом агентстве Argus Media Наташа Филдинг заявила, что за последние два года страны Европейского союза (ЕС) стали активнее тратить топливо из подземных хранилищ, сообщает Ura.ru.
Как пишет британская газета Financial Times, это обусловлено повышением спроса из-за холодной зимы, а также необходимостью компенсировать уменьшение поставок сжиженного природного газа из других государств.
«Этой зимой Европе пришлось гораздо больше полагаться на свои подземные хранилища, чем в последние два года, чтобы компенсировать снижение импорта СПГ и удовлетворить возросший спрос», — сказала Филдинг.
Ранее стало известно, что по итогам текущего года поставки российского газа в Европу выросли на 25%. Всего с января по ноябрь Москва поставила Евросоюзу 49,6 млрд кубометров «голубого топлива».