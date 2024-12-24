В Европе выросло потребление газа из хранилищ из-за холодов

Руководитель отдела ценообразования на газ в Европе в ценовом агентстве Argus Media Наташа Филдинг заявила, что за последние два года страны Европейского союза (ЕС) стали активнее тратить топливо из подземных хранилищ, сообщает Ura.ru .

Как пишет британская газета Financial Times, это обусловлено повышением спроса из-за холодной зимы, а также необходимостью компенсировать уменьшение поставок сжиженного природного газа из других государств.

«Этой зимой Европе пришлось гораздо больше полагаться на свои подземные хранилища, чем в последние два года, чтобы компенсировать снижение импорта СПГ и удовлетворить возросший спрос», — сказала Филдинг.

Ранее стало известно, что по итогам текущего года поставки российского газа в Европу выросли на 25%. Всего с января по ноябрь Москва поставила Евросоюзу 49,6 млрд кубометров «голубого топлива».