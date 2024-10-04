Новак поблагодарил Воробьева за приглашение поучаствовать в форуме ОЭЗ-2024

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за приглашение поучаствовать во II Международном форуме особых экономических зон — 2024, который проходит территории ОЭЗ «Дубна».

«Хочу поблагодарить вас, Андрей Юрьевич (Воробьев — ред.), за приглашение принять участие в этом международном форуме по особым экономическим зонам и поприветствовать всех иностранных гостей, которые сегодня здесь участвуют», — сказал Новак.

Он добавил, что подобная форма поддержки применяется во многих странах. По его словам, российские власти всегда обсуждают с коллегами в рамках двусторонних и многосторонних форматов сотрудничества формы привлечения совместных инвестиций.

Одна из них, которая успешно себя зарекомендовала, — это особые экономические зоны. Новак назвал форум хорошей площадкой для обсуждения и обмена мнениями между бизнесом и властями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.