Новак ответил, выйдет ли Россия из ОПЕК+ вслед за Эмиратами

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия не планирует выходить из соглашения ОПЕК+ и намерена продолжать сотрудничество. Политик прокомментировал решение Объединенных Арабских Эмиратов покинуть объединение и подчеркнул, что Москва сохраняет приверженность альянсу, сообщает «Царьград» .

По словам Новака, формат сотрудничества позволяет снижать риски на нефтяных рынках в кризисные периоды и поддерживать инвестиционную активность.

«Эта кооперация эффективно нивелирует риски на нефтяных рынках в кризисные периоды. Она дает возможность сохранять стратегическую направленность инвестиционной активности, перспективы развития отрасли и постоянное взаимодействие между странами. Поэтому мы будем продолжать наше сотрудничество», — сообщил Новак.

Вице-премьер также отметил, что Россия как одна из крупнейших стран — производителей нефти не планирует выходить из соглашения. При этом каждая страна самостоятельно определяет дальнейшую стратегию участия в альянсе, добавил Новак.

«Думаю, каждая страна сама выскажет свою позицию», — подчеркнул он.

