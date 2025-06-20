Новак: нужно стимулировать экономику снижением ключевой ставки

Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметил, что экономика страны перешла в новую стадию. По его словам, теперь нужно снижать ключевую ставку, сообщает ТАСС .

«Большая совокупная работа, она привела сегодня уже к тому, что, мне кажется, мы как раз находимся в том переходном периоде, когда нужно уже стимулировать, скажем так, экономику путем снижения ключевой ставки», — заявил Новак.

Он подчеркнул, что правительственная подкомиссия по оказанию мер поддержки и обеспечению устойчивости отдельных отраслей экономики мониторит более 2,5 тысячи системообразующих предприятий в России. О мерах поддержки приняли около 60 разных решений. Новак поблагодарил ЦБ РФ, который помогает структурировать долги.

ПМЭФ в этом году проходит с 18 по 21 июня. Главная тема мероприятия — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». 20 июня ожидается объемное выступление президента России Владимира Путина.