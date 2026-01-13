Новая «тихая гавань»: почему золото и биткоин теперь идут в одной связке

Эксперт Пересичан: спрос на золото и BTC отражает сдвиг при сохранении капитала

Рост цен на золото отражает переоценку инвесторами стратегий сохранения капитала в условиях ослабления доллара США и неопределенности в отношении будущего денежно-кредитной политики. Усиление спроса на защитные активы сопровождается расширением их состава: помимо традиционных инструментов, все более заметное место занимает биткоин, рассказали РИАМО аналитики.

Биткоин все чаще соседствует с золотом в качестве защитного актива, отмечают они.

«Текущий рост золота демонстрирует, как инвесторы перераспределяют капитал в пользу активов, способных сохранять стоимость в период валютной нестабильности и инфляционных рисков», — заявила CEO Bitget Грейси Чен.

По ее словам, принципиальное отличие текущего цикла заключается в том, что наряду с физическим металлом и золотыми ETF все чаще биткоин рассматривается как современный инструмент хеджирования от обесценивания фиатных валют. Это свидетельствует о постепенном переосмыслении роли цифровых активов, от спекулятивного инструмента к элементу защитной стратегии.

Аналогичную интерпретацию дает CEO TEHNOBIT Александр Пересичан.

«Одновременное усиление спроса на золото и интереса к биткоину как „цифровому золоту“ отражает не тактическую реакцию рынка, а структурный сдвиг в подходах к сохранению капитала», — отметил он.

По его оценке, инвесторы все чаще ориентируются на системные риски: долговые, валютные и геополитические, что усиливает роль активов, не привязанных к отдельным финансовым юрисдикциям.

Перераспределение капитала проявляется и в изменении инвестиционного поведения. В Bitget фиксируют рост интереса к стратегиям, объединяющим традиционные и цифровые рынки.

«Инвесторы больше не выстраивают портфели по принципу взаимоисключения TradFi и крипто. Формируется единый подход, сочетающий и золото, и фондовые инструменты, и цифровые активы», — подчеркнула Чен.

Такой формат, по ее словам, отражает потребность в гибкости между классами активов в условиях волатильных валютных курсов и сохраняющихся инфляционных угроз.

Пересичан указывает на инфраструктурный аспект этого процесса.

«Сегодня ключевым становится не выбор между физическими и цифровыми активами, а возможность оперативно комбинировать их в рамках одной инвестиционной логики. Золото остается фундаментом стабильности, тогда как биткоин усиливает ликвидную составляющую портфеля и позволяет хеджировать монетарные риски», — отметил он.

Конструктивные изменения

Несмотря на вероятность краткосрочных ценовых колебаний, эксперты оценивают текущие изменения как конструктивные в средне- и долгосрочной перспективе. Каждый последующий макроэкономический цикл усиливает позицию биткоина рядом с золотом как альтернативного средства сохранения стоимости.

«По мере роста институционального участия и расширения доступа к различным классам активов модель „тихой гавани“ трансформируется: речь идет уже не об одном активе, а о диверсифицированной защитной стратегии», — отметила Чен.

Дальнейшая институционализация крипторынка будет закреплять эту тенденцию. С повышением прозрачности и регуляторной определенности цифровые активы все меньше воспринимаются как спекулятивный инструмент.

«В условиях структурной неопределенности именно сочетание традиционных защитных активов и „цифрового золота“ формирует основу долгосрочного управления капиталом», — заключил Пересичан.

Поводом для роста интереса к защитным активам стало ослабление доллара США на фоне ожиданий изменений в денежно-кредитной политике ведущих центробанков, сохраняющихся инфляционных рисков и повышенной геополитической напряженности. Дополнительным фактором выступает неопределенность в отношении темпов мировой экономики, что стимулирует перераспределение капитала из рисковых инструментов в активы, ориентированные на сохранение стоимости, включая золото и биткоин.

