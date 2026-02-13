Новая птицефабрика в Кашире будет производить от 500 млн яиц в год

В Кашире появится крупный птицеводческий комплекс, способный производить от 500 до 550 миллионов куриных яиц ежегодно и обеспечить занятость для 300 человек. Новое предприятие, возводимое в деревне Пятница, планируется ввести в эксплуатацию к 2027 году, подробнее о ходе строительства рассказал акционер ГК «Лето» Алексей Зеленков, сообщает 360.ru .

Как отметил Зеленков, на территории Каширы компания реализует значимый инвестиционный проект по созданию современного птицеводческого комплекса. В процессе будут применяться новейшие технологии как в строительстве, так и в содержании птицы. В частности, предусмотрены автоматизированные системы сбора и сортировки яиц, технологии машинного зрения, а также полностью роботизированные линии раздачи кормов.

Первый этап строительных работ на площадке стартовал еще в 2025 году. Проект пользуется региональными мерами государственной поддержки. К ним относятся компенсация части затрат на приобретение оборудования и техники, кредитование на льготных условиях, а также предоставление налоговых преференций.

По словам Зеленкова, областные власти оказывали и продолжают оказывать содействие в подготовке к запуску, получении всех необходимых разрешительных документов и обеспечении предприятия требуемыми энергетическими мощностями. Совместно с министерством сельского хозяйства Московской области компания нацелена на дальнейшее развитие аграрного сектора.

О комплексе

Строительство осуществляется на основании соглашения, подписанного губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и акционером ГК «Лето» Алексеем Зеленковым во время Петербургского международного экономического форума в 2025 году. Реализация проекта позволит увеличить объемы производства яиц в регионе в четыре раза.

«Новая птицефабрика в Кашире рассчитана на 550 миллионов яиц в год. Для сравнения, за весь 2024-й в Московской области было произведено 199 миллионов яиц», — рассказал Воробьев после подписания соглашения.

В структуру комплекса войдут шесть зданий для выращивания молодняка, восемь корпусов для основного поголовья несушек, логистический центр для сортировки и упаковки готовой продукции.

Группа компаний «Лето» входит в десятку ведущих российских производителей в своей сфере. Например, на ее предприятии в Белгородской области ежегодно выпускают свыше 650 миллионов яиц и около двух миллионов кур-несушек.

