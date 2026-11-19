Норвегия и компания Equinor расширяют разведку и добычу углеводородов в Арктике. Хаммерфест становится базой новых проектов в Баренцевом море, сообщает «Царьград» со ссылкой на Bloomberg.

Из 70 открытых для лицензирования блоков 38 находятся у северного побережья. Equinor планирует ежегодно вкладывать около 7,4 млрд долларов в поддержание добычи на норвежском шельфе, примерно половину — в северные проекты.

Старший вице-президент Equinor по северному региону Грете Биргитте Хааланд заявила: в переходный период Европе потребуется больше нефти и газа, чем Норвегия сможет экспортировать.

В северном Финнмарке власти укрепляют военную инфраструктуру. К 2033 году численность бригады должна вырасти до 4 тыс. человек. Ее командир Йон Олав Фуглем допустил выдвижение боевых подразделений к границе России при кризисе.

Экологи и крупные инвесторы предупреждают об угрозах экосистеме Арктики и риске диверсий на энергообъектах.

Избежать роста угроз будет «совсем не очевидно», отметила глава WWF Норвегии Каролине Андаур.

Власти Хаммерфеста рассчитывают на доходы и рабочие места от проекта Wisting и модернизации завода сжиженного природного газа на острове Мелкейа за 2,8 млрд долларов. В августе Equinor договорилась ежегодно поставлять Uniper почти 2,9 млрд кубометров газа до 2041 года.

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