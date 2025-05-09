Nord Stream 2 AG заключила мировое соглашение с кредиторами

Суд кантона Цуг в Швейцарии в пятницу утвердил мировое соглашение, заключенное между Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода «Северный поток 2» в Балтике) и ее кредиторами 30 апреля текущего года, сообщает «Интерфакс» .

Данное решение может быть обжаловано в апелляции. Также решение суда еще не вступило в силу, поэтому нет дополнительной информации о процедуре моратория на реструктуризацию задолженности оператора Nord Stream 2 AG.

«Северный поток 2» мощностью 55 млрд кубов голубого топлива в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Ленинградской области РФ до побережья ФРГ на Балтике.

Немецкие власти остановили сертификацию объекта, а США внесли компанию Nord Stream 2 AG в санкционные список.

При этом обе нитки были заполнены газом и подготовлены к началу работы. Одна из них была повреждена в результате мощных взрывов в 2022 году. В начале этого года Датское энергетическое агентство выдало разрешение швейцарской дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2 AG на работы по сохранению газопровода.