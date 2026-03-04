Нижегородские смартфоны скоро появятся на российском рынке

сегодня в 16:04

Нижегородские модели RIKOR NEURO S3 и RIKOR NEURO S5 выходят на рынок смартфонов

Компания «Рикор» выводит на российский рынок потребительские смартфоны RIKOR NEURO S3 и RIKOR NEURO S5, сообщает ИА «Время Н» .

Обе модели работают на операционной системе Android 15 и оснащены 8-ядерным процессором UNISOC Tiger T8200.

RIKOR NEURO S3 получил 6 ГБ оперативной памяти стандарта UFS 3.1 и накопитель на 128 ГБ. Версия S5 оснащена 8 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 256 ГБ. В смартфонах предусмотрен слот microSD емкостью до 2 ТБ.

Устройства оборудованы системой из четырех камер от ведущих производителей и дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Также модели поддерживают технологию eSIM.

За автономность отвечает ИИ-аккумулятор Smart Energy AI в сочетании с системой умного энергопотребления. Технология анализирует сценарии использования и оптимизирует цикл зарядки, что помогает продлить срок службы батареи.

