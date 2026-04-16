Нижегородская область вошла в топ-5 по производству яиц и молока

Нижегородская область вошла в пятерку лидеров Приволжского федерального округа по производству яиц и молока в 2025 году. Об этом сообщили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка, передает pravda-nn.ru .

По итогам 2025 года в регионе произвели 1,3 млрд яиц — на 3,1% больше, чем годом ранее. В целом по Приволжскому федеральному округу объем выпуска достиг 12,8 млрд штук, что составляет более четверти общероссийского производства.

Объем производства молока в Нижегородской области составил 739,1 тыс. тонн. В округе этот показатель превысил 11 млн тонн — почти треть от общего объема по стране.

Управляющий директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Литяйкин отметил, что устойчивый рост обеспечивают проекты по обновлению оборудования и инфраструктуры. По его словам, наибольший прирост фиксируется в хозяйствах, где модернизируют фермы и повышают продуктивность стада.

