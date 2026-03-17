Нижегородская область вошла в топ-5 по подготовке кадров для беспилотников

В Нижегородской области 524 человека обучились работе с БАС

В 2025 году в Нижегородской области 524 человека прошли обучение по программам, связанным с беспилотными авиационными системами. Подготовка велась в рамках федеральных проектов и экспериментального правового режима, сообщает ИА «Время Н» .

Кадры готовили по нескольким направлениям: в рамках федерального проекта «Кадры для БАС» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры», а также в условиях экспериментального правового режима.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов сообщил, что обучение прошли 524 человека. Специалисты осваивали разработку программного обеспечения, проектирование систем управления и применение БАС в гражданских сферах.

На платформе «Университет 2035» квалификацию повысили 265 человек: 125 завершили онлайн-курсы, 140 — очные программы. Регион вошел в топ-5 по числу выпускников, доля слушателей составила 4,5% от общего числа по стране.

Еще 234 специалиста подготовили организации — участники экспериментального правового режима, действующего с ноября 2024 года. Дополнительно 25 человек прошли обучение по линии проекта «Активные меры содействия занятости».

Начальник отдела развития научно-производственной деятельности АНО «Горький Тех» Сергей Герасимов отметил, что наибольший интерес вызывает эксплуатация беспилотников для аэрофотосъемки, перевозки грузов и мониторинга в лесном и сельском хозяйстве.

