Нижегородская область вошла в топ-5 по госзакупкам лекарств

Нижегородская область увеличила госзакупки лекарств на 40% за восемь месяцев текущего года и вошла в пятерку регионов по объему контрактов, сообщает ИА «Время Н» .

Объем госзакупок лекарств в Нижегородской области за восемь месяцев текущего года достиг 18,68 млрд рублей. Финансирование выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Регион вошел в топ-5 страны по сумме контрактов на медикаменты. По этому показателю Нижегородская область уступила Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Калужской областям.

«По динамике роста Нижегородская область опередила Москву, где показатель увеличился на 28%, и Санкт-Петербург с ростом на 26%. По сумме контрактов регион уступил только Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Калужской областям», — говорится в сообщении главного редактора МИА «Стационар-Пресс» Алексея Никонова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.