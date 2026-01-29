Нижегородская область продемонстрировала самый низкий уровень инфляции за 6 лет

В 2025 году инфляция в Приволжском федеральном округе (ПФО) продемонстрировала существенное замедление, опустившись с 9,5% до отметки в 6,4%, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Волго-Вятского ГУ Банка России.

Данный уровень инфляции является минимальным для округа за последние 5 лет. В частности, в Нижегородской области годовой рост цен замедлился до 5,3%, что является наименьшим значением среди всех субъектов ПФО. Этот результат также стал самым низким для области за последние 6 лет.

В декабре в Приволжье наблюдался рост цен на продукты, однако он был менее выраженным, чем в предыдущем месяце. Наиболее заметно увеличилась стоимость овощей.

В то же время в декабре в ПФО произошло снижение цен на яйца, сахар, макаронные изделия и крупы. В Нижегородской области также отмечено удешевление некоторых видов мясной продукции.

В последний месяц 2025 года был отмечен рост цен на смартфоны, телевизоры и компьютеры, что, вероятно, было связано с увеличением спроса в преддверии новогодних праздников.

«Также, вероятно, отдельные ритейлеры начали закладывать в цены ожидаемое с 1 января 2026 года повышение НДС», — отмечается в сообщении.

В секторе услуг существенно снизилась стоимость туристических поездок за границу, что обусловлено укреплением курса рубля.

