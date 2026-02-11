Нилов: в РФ не ведут обсуждений о повышении зарплаты депутатам

В Госдуме в настоящее время не рассматривается возможность повышения оплаты труда чиновников. Ключевой задачей является устранение неравенства в оплате труда в бюджетном секторе. Такое заявление сделал председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет ТАСС .

«В Государственной думе вопросы поднятия зарплат госслужащим или введения дополнительных льгот, или их монетизации не обсуждаются. В приоритетном порядке мы должны сейчас скорее добиться ликвидации неравенства (зарплат — ред.) — как межрегионального, так и внутрирегионального, прежде всего в сфере образования, здравоохранения, соцобслуживания и культуры. Должно все это быть принято на уровне нормативно-правовых актов правительства в рамках данного поручения президента», — сказал депутат, отвечая на инициативу председателя правления Сбербанка Германа Грефа о повышении доходов государственных служащих.

Нилов сообщил, что 11 февраля на заседании комитета Госдумы с участием министра труда Антона Котякова обсуждался эксперимент по внедрению обновленной системы оплаты труда для педагогов, медицинских работников, сотрудников социальных служб и учреждений культуры, который проводится в ряде регионов.

При этом он добавил, что предложение Германа Грефа заслуживает детального изучения и тщательных экономических расчетов. Нилов отметил, что Греф долгое время занимал высокий государственный пост. Его управленческие подходы в руководстве крупным финансовым институтом, его взгляд на вещи нередко весьма интересны и дают практический эффект.

Ранее Греф высказался о необходимости реформирования системы доходов государственных служащих в России для обеспечения их финансовой защищенности и мотивации. По его мнению, уровень оплаты труда должен позволять людям вести «элементарно не нищенский» образ жизни.

