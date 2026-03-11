Ничего по адекватным ценам не ждем: раскрыта цена бюджетных MacBook Neo
Фото - © Сайт Apple.com
Цена «бюджетных» MacBook Neo в турецких магазинах Apple составляет 68 тыс. рублей за 256 гигабайт. Об этом в своем Telegram-канале «Romancev768» сообщает техноблогер Сергей Романцев.
Версия на 512 гигабайт пока стоит 76 тыс. рублей.
«Вероятно в продаже в ближайшее время ничего по адекватным ценам не ждем», — допустил блогер.
Он назвал Турцию невыгодным регионом для приобретения техники Apple. Однако главный хаб поставки электроники американской компании — Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах — «накрылся медным тазом».
MacBook Neo официально был выпущен 4 марта. Он позиционируется, как бюджетный новый ноутбук от Apple. В США цена составляет 599 долларов.
