«Незаякоренные» факторы не позволят снижать ключевую ставку резко в 2026 году

сегодня в 13:02

Эксперт: ключевая ставка может снижаться на 0,5 п. п. на каждом заседании ЦБ

Ключевая ставка в 2026 году продолжит нисходящую траекторию, однако темпы снижения будут умеренными. К концу года ставка может находиться в диапазоне 10-13%, сообщил РИАМО исполнительный директор ALT3 Capital Владислав Александров.

Базовый сценарий предполагает постепенное снижение по 0,5 п. п. на каждом заседании в первой половине года с возможным замедлением темпов во втором полугодии. Такая осторожность обусловлена тремя факторами.

Во-первых, проинфляционные риски начала года: повышение НДС до 22% добавит около 0,8 п. п. к инфляции.

Во-вторых, инфляционные ожидания населения держатся на уровне 12-13%, что не позволяет регулятору действовать агрессивно.

В-третьих, масштабное льготное кредитование (субсидии бюджета примерно 0,5 трлн руб. ежеквартально) снижает реальную жесткость денежно-кредитной политики.

Еще одним фактором сохранения инерции в проинфляционных процессах стало увеличение заимствований Минфина до 7 трлн руб. в 2025 году, напоминает эксперт.

«Таким образом, есть несколько «незаякоренных» факторов, которые угрожают ростом инфляции и, как следствие, заставляют ЦБ вести более консервативную и сдержанную риторику смягчения ДКП», — резюмирует Александров.