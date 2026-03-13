Netflix купит ИИ-стартап Бена Аффлека за 600 млн долларов

Стриминговый сервис Netflix договорился о покупке компании InterPositive, основанной Беном Аффлеком. Сумма сделки может достичь 600 млн долларов, сообщает Сноб .

О сделке стороны объявили в начале марта, однако финансовые условия тогда не раскрывались. По данным Bloomberg, покупка может стать одной из крупнейших в сфере искусственного интеллекта среди голливудских студий.

InterPositive разрабатывает инструменты на базе ИИ для обработки уже отснятого материала. Технологии позволяют менять отдельные элементы кадра на этапе постпродакшена.

Системы используют для цветокоррекции, создания визуальных эффектов и кадрирования. При этом алгоритмы не обучаются на чужих фильмах без разрешения правообладателей и не создают новые проекты без исходного видео.

По информации Bloomberg, инструменты стартапа применял режиссер Дэвид Финчер во время работы над фильмом «Приключения Клиффа Бута» с Брэдом Питтом.

Бен Аффлек основал InterPositive в 2022 году при поддержке инвестиционной компании RedBird Capital Partners.

