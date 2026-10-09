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«Нельзя сравнивать»: Володин против повышения тарифов на связь по аналогии с ЖКХ

Депутаты Государственной Думы выступили с резкой критикой инициативы ориентироваться на динамику коммунальных платежей при установлении расценок на услуги операторов связи. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы со ссылкой на заявление председателя ГД Вячеслава Володина.

Он подчеркнул, что любые тарифные изменения обязаны иметь строгое экономическое обоснование.

«Нельзя сравнивать предприятия связи с коммунальным хозяйством», — считает Володин.

Причина в принципиальной разнице в специфике работы предприятий, уровне их рентабельности и существующих отраслевых вызовах.

Спикер ГД отдельно акцентировал внимание на том, что депутатский корпус не разделяет подобную методику ценообразования.

Накануне министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сравнил тарифы на связь с тарифами на ЖКХ. Чиновник допустил, что они могут стать оценочным ориентиром.

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