Душил медсестру и выбежал на трассу: буйный пациент рехаба погиб под колесами

На 22-м километре Киевского шоссе буйный пациент реабилитационного центра сбежал от медиков, перевозивших его, и погиб под колесами автомобиля. 31-летний мужчина напал на врачей, попытался задушить медсестру, а затем вырвался и выбежал на проезжую часть, сообщает «МК: срочные новости» .

Все случилось рано утром на 22-м километре Киевского шоссе. 31-летнего пациента рехаба врачи везли из одного реабилитационного центра в другой.

В процессе транспортировки мужчина внезапно повел себя агрессивно. Он набросился на медиков и попытался задушить одну из медсестер. Другим сотрудникам удалось оттащить нападавшего от девушки. Однако успокаиваться мужчина не собирался.

Вместо этого он открыл двери транспортного средства, выбежал на проезжую часть, оббежал машину и направился к ограждению, разделяющему встречные потоки движения. Один из автомобилей не успел затормозить на большой скорости и сбил мужчину.

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