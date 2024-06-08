Нелегальный оборот презервативов в России достигает 30%

сегодня в 17:38

Глава совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин заявил, что доля нелегального оборота презервативов на российском рынке составляет около 20-30%. Об этом сообщает ТАСС .

«Ожидается постановление правительства. С 1 сентября будет эксперимент по маркировке 10 новых видов медизделий, в том числе презервативов», — сказал Дубин.

По его словам, при разработке данного перечня в стране эксперты учли оценку доли нелегального оборота, которая составляет около 20-30%.

Дубин добавил, что барьер для входа на рынок производителей презервативов низкий, изготовить данную продукцию достаточно легко.

Эксперимент по маркировке презервативов в России будет идти до 31 августа 2025 года. После его завершения власти страны примут решение о введении обязательных требований.