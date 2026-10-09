«НЭК. Высоковольтные решения» модернизирует производство в Хотькове

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Дивизион группы «НЭК» — «НЭК. Высоковольтные решения» — модернизирует и расширит площадку по выпуску высоковольтных вводов в Хотькове. Компания привлечет льготный заем регионального Фонда развития промышленности, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «НЭК. Высоковольтные решения» модернизирует производственный комплекс в Хотькове, чтобы увеличить выпуск высоковольтных вводов 35–330 кВ и их комплектующих. Также предприятие освоит производство крупногабаритных вводов 220–330 кВ. Проект направлен на решение задач импортозамещения.

«Общий объем инвестиций в проект составляет 156,4 млн рублей. Почти 50% от этой суммы компания привлечет в формате льготного займа ФРП МО. Фонд предоставит компании 74,6 млн рублей под 7% годовых сроком на 5 лет», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проект предусматривает приобретение, монтаж и наладку технологического оборудования, разработку проектной документации для строительства и возведение холодного склада.

«НЭК. Высоковольтные решения» — дивизион группы «НЭК». Он занимается разработкой, производством, поставками, ремонтом и сервисным обслуживанием высоковольтного электрооборудования, трансформаторов и средств связи для предприятий российской энергетики и промышленности.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.