Нефтяные котировки растут в ожидании инаугурации Трампа

Нефтяные котировки в данный момент галопируют вверх, причиной этому является целый ряд факторов, сообщил РИАМО директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

Эксперт перечислил несколько наиболее весомых причин роста стоимости нефти марки Brent в настоящее время.

Основным источником положительной динамики является приближающаяся инаугурация Дональда Трампа на пост президента США, предвыборные обещания которого заставили задуматься нефтегазовый сектор.

«С одной стороны, Трамп планирует разрешить создание дополнительных буровых мощностей, с другой — ввести пошлины на товары канадского производства (попадет ли туда нефть — вопросительно, но возможно). Кроме того, не совсем понятна позиция новой администрации Белого дома по „ближневосточному вопросу“: шаги предпримет Трамп в отношении Ирана, Сирии, Израиля, они повлияют на динамику добычи нефти. До официального вступления Трампа в должность основные участники рынка занимают выжидательную позицию, опираясь на реальное соотношение спроса и предложения на нефть», — пояснил эксперт.

Однако главным фактором, довлеющим над нефтяным рынком, является потенциальное расширение американских санкций на российский теневой флот. Именно вероятность снижения мобильности российской нефти, крупнейшими потребителями которой остаются развивающиеся экономики, влечет за собой значительный рост цен, уверен Марышев.

Спрос на топливо в Европе растет, побочные параметры указывают на увеличение глубины азиатского рынка, ряд климатических коллизий в США стимулирует рост потребления топлива. Эти параметры минорны, но их необходимо учитывать, подчеркнул эксперт.

Кроме того, страны ОПЕК+ не могут прийти к единому видению будущего мировой нефтедобычи. Ряд государств-экспортеров — Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и Ирак — не поддерживает текущую политику сдерживания добычи.

«Отсутствие единой политики, внутренние трения ведут к повышению рисков, которые отражаются и на цене», — резюмировал Марышев.

В пятницу стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 78 долларов за баррель впервые с середины октября прошлого года.