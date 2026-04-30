Нефть Urals может превысить $100 в мае: прогноз эксперта

Российская нефть последние годы торгуется с 15 долларовым дисконтом относительно Brent. На фоне ближневосточного конфликта ситуация изменилась: Urals почти догнала зарубежные марки, заявил РИАМО директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

Конца и края «Ормузской истории» пока не видно: проход через ключевую транспортную артерию не станет прежним. Это оказывает стимулирующий эффект на котировки, отмечает эксперт.

«Другой фактор, который „тянет“ цену на нефть вверх — выход ОАЭ из ОПЕК. Пока ОПЕК + сохраняет свое влияние на рынок, однако целесообразность соблюдения квот и ограничений еще требует детального анализа и оценки. В любом случае, пока страны Персидского залива выведены с мирового рынка — пертурбации в ОПЕК можно не учитывать», — комментирует Марышев.

Таким образом, цена на российскую нефть в случае пролонгации ближневосточного конфликта сохранит восходящий тренд. В мае следует ожидать ценовую «вилку» 100-105 долларов за баррель, прогнозирует эксперт.

