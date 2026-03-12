Нефть рванула вверх: что будет с биткоином и мемкоинами

Обострение напряженности на Ближнем Востоке и риски перебоев поставок через Ормузский пролив вызвали резкий рост цен на нефть и усилили волатильность на глобальных финансовых рынках. На этом фоне инвесторы активнее используют сырьевые активы для макроэкономического хеджирования, тогда как на криптовалютном рынке наблюдается всплеск спекулятивной активности вокруг тематических мем-токенов, сообщили РИАМО эксперты.

По данным CoinMarketCap, биткоин на текущий момент торгуется в диапазоне $69000-$70000, прибавив около 5% за последние сутки, тогда как Ethereum удерживается выше отметки 2050$, показав рост примерно на 4% за аналогичный период. SHIB, Pump.fun и DOGE показали рост выше рынка за последние сутки, прибавив в среднем в цене более 7%.

Генеральный директор Bitget Грейси Чен считает происходящее полноценным макроэкономическим шоком для мировых рынков.

«Мы рассматриваем текущий скачок цен на сырую нефть, вызванный обострением напряженности на Ближнем Востоке и возможными перебоями в районе Ормузского пролива, как реальный макроэкономический шок. Такая динамика повышает глобальные инфляционные риски и вновь подчеркивает ключевую роль энергетического сектора в обеспечении экономической стабильности», — отметила Чен.

По ее словам, энергетические шоки традиционно усиливают интерес инвесторов к сырьевым инструментам как способу защиты капитала и управления инфляционными рисками.

«Подобные события стимулируют макрохеджирование через сырьевые активы и связанные инструменты, поскольку именно энергетический сектор становится ключевым фактором влияния на инфляционные ожидания и глобальную ликвидность», — добавила она.

Одновременно криптовалютный рынок демонстрирует повышенную активность в сегменте высокорискованных спекулятивных активов, что объясняется сочетанием макроэкономических факторов и поведенческих особенностей криптоиндустрии, говорит генеральный директор «ТЕХНОБИТ» Александр Пересечан.

«Рост цен на нефть на фоне геополитической напряженности — это классический макроэкономический триггер, который влияет практически на все классы активов. Когда рынок закладывает риски перебоев поставок через ключевые логистические узлы, автоматически растут инфляционные ожидания, а инвесторы начинают искать инструменты для хеджирования этих рисков», — сказал Пересечан.

По его словам, криптовалютный рынок в подобных условиях демонстрирует двойственную реакцию.

«Крупные игроки ориентируются на макроэкономические сигналы и корректируют портфельные стратегии, тогда как розничный сегмент часто реагирует на новостную повестку ростом интереса к тематическим спекулятивным активам», — отметил он.

