Нефть рушится: Саудовская Аравия восстановила трубопровод

Снижение цен на нефть Brent и Urals связано с новостями о том, что Саудовская Аравия восстановила нефтепровод и готовится возобновить поставки, сообщил РИАМО портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Сообщается, что саудиты готовятся перезапустить нефтепровод «Восток — Запад» и возобновить экспорт из порта Янбу.

«Это означает, что опасения по поводу перебоев с поставками ослабевают, и на рынке вновь появляется уверенность в стабильности предложения. Как следствие, трейдеры отыгрывают снижение рисков, что и оказывает давление на котировки», — пояснил Скрябин.

Brent на фоне этих новостей опустилась до 98 долларов за баррель, а российская Urals торгуется ниже 105 долларов.

Ранее нефтепровод «Восток — Запад» протяженностью около 1,2 тыс. км и пропускной способностью до 7 млн барр./сутки использовался для экспорта нефти в обход Ормузского пролива. Его остановка вызывала опасения по поводу дефицита предложения на азиатских рынках, что поддерживало цены на Urals.

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