Недостоверные сведения в кредитной истории — удар по репутации заемщика

Многие граждане РФ получают отказы от банков не столько из-за реальных просрочек и долгов, сколько из-за некорректных записей в их кредитной истории, заявил РИАМО эксперт по финансам и кредитам, операционный директор финтех-компании Cosmovisa Дмитрий Михайлов.

По данным компании Cosmovisa, около 48% кредитных историй россиян содержат недостоверные данные, которые искажают реальную картину финансового поведения потенциальных заемщиков в сторону ухудшения их кредитного рейтинга или снижения кредитного потенциала.

«Например, в вашей кредитной истории может отображаться незакрытый кредит, который вы давно закрыли, неправильная сумма долга или просрочка, которую вы не совершали. Более того, в ней могут фигурировать кредиты, которых вы не брали, а которые на вас оформили мошенники, получившие доступ к вашим паспортным данным», — отмечает Михайлов.

По его словам, таковы объективные издержки движения огромного объема электронных данных в финансовой системе. Но с ними ни в коем случае не нужно мириться, подчеркивает эксперт.

«Теоретически каждый россиянин может внести исправления в свою кредитную историю, если обнаружит в ней недостоверные факты, порочащие его репутацию платежеспособного заемщика», — поясняет он.

Первое правило восстановления репутации – понимание текущего состояния своей кредитной истории. В соответствии с 218-ФЗ получить доступ к ней можно, зайдя в раздел «Кредитная история» на портале «Госуслуги». Там необходимо заказать выписку из Центрального каталога кредитных историй (ЦККИ) Банка России. В ней можно увидеть список всех БКИ (обычно их 3–4), где хранится кредитная история, говорит Михайлов. И далее уже действовать в зависимости от ситуации. Если обнаружена ошибка или недостоверные данные, необходимо направить официальные обращения в соответствующие БКИ с просьбой скорректировать записи.