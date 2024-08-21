Не всегда благо: эксперт предостерег от карт с высоким кредитным лимитом

Руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик объяснил риски для клиента от высокого кредитного лимита по карте. По его словам, подобные предложения могут быть очень опасны.

«Прежде всего, увеличение кредитного лимита — это соблазн потратить больше запланированного и выйти за границы грейс-периода (льготного периода выплаты процентов по кредиту — ред.) Для банка это повышает вероятность заработать на процентах», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, одна импульсивная покупка может «затянуть в карусель» многолетнего выплачивания процентов по кредиту.

Кроме того, высокий лимит по такой карте иногда ведет к отказам на другие кредитные продукты, так как другой банк рассматривает наличие кредитки как дополнительное долговое обязательство.

Соответствующему клиенту начинают меньше доверять, предупредил Сергейчик.