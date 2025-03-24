Не раньше середины года: эксперт объяснил, когда в РФ смягчат кредитную политику

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что смягчение денежно-кредитной политики в стране возможно не раньше середины этого года и россиянам сейчас лучше обратить внимание на вклады, чем на кредиты, сообщает «ФедералПресс» .

«Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой», — сказал экономист.

По его словам, инфляция сейчас показывает умеренный рост: в конце февраля и начале марта этот показатель в России снизился до 0,15%, с 4 по 10 марта он составил 0,11%, а с 11 по 17 марта — уже 0,06%.

При этом, сохранение жестких денежно-кредитных условий способствует замедлению инфляции ко второй половине 2025 года.