Не оптимистичный прогноз: экономист ответила, как будут снимать санкции с России

Директор Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Юлия Лаврикова рассказала, как повлияет укрепления рубля на инфляцию и что будет после снятия санкций, сообщает «ФедералПресс» .

«Рубль укрепляется в течение длительного периода времени, по крайней мере в последние три недели», — заявила эксперт.

Она отметила, что укрепление происходит с колебаниями, так как сдается валютная выручка, долларов в стране становится больше и рубль соответственно дорожает.

Говоря об инфляции, Лаврикова отметила, что во внутреннем производстве и потреблении в феврале скачков не планируется. Наоборот, могут упасть цены на производство, если оборудование ранее было приобретено за доллары.

Прогнозы специалист делать не стала, заявив, что многие зависит от внешнеполитической ситуации, в частности от решения вопроса и переговоров между США, Россией и Украиной. Она указала на то, что санкции пока никто не снял, соответственно затраты страны и уровень инфляции пока будут оставаться высокими.

На данный момент санкции являются основным триггером высоких цен, и поменяться они смогут, когда начнется активный импорт и экспорт, а наши товары начнут принимать. Нынешние торговые отношения с Китаем и Индией немного ослабили ситуацию.

Лаврикова заключила, что снятие санкций не пройдет легко и быстро, процесс возвращения затянется на долгое время и будет происходить постепенно.

«Но в любом случае мы будем жить так же, как и сейчас живем, то есть мой прогноз не оптимистичный. Ждем нормализации ситуации», — добавила экономист.