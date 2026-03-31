Не хайп, а деньги: ИИ начал приносить бизнесу 30% выручки

«ИИ — не волшебная кнопка для роста продаж, а инструмент, который требует грамотной настройки. Но если погрузить его в контекст бизнеса и научить говорить на языке клиента, он станет мощным рычагом для масштабирования. В моем случае это дало 40% к доходам за полгода, и я уверена, что другие предприниматели смогут повторить этот результат», – сказала Анисимова.

Она добавила, что один из самых эффективных способов использования ИИ – это максимально его «очеловечить». Так не потеряется доверие клиента. Для этого нейросеть должна хорошо знать 3 основных аспекта вашего проекта: целевую аудиторию, продуктовую воронку и ключевые особенности позиционирования.

«К примеру, салон красоты начал использовать ИИ для прогнозирования загруженности. Алгоритм изучил историю записей за полгода, учел сезонность и праздники и стал предлагать клиентам оптимальные даты и время. Например, перед 8 Марта система заранее рассылала напоминания о записи на маникюр и массаж, предлагая свободные слоты на неделю вперед. В результате салон избежал «провалов» в расписании, заполнил 90 % слотов в пиковый период и увеличил выручку на 30% по сравнению с прошлым годом», – рассказала маркетолог.

Анисимова отметила, что за стандартными фразами — «не сейчас», «нет времени», «дорого», «это не эффективно» – часто скрываются более глубокие мотивы отказа.

«Искусственный интеллект помогает их распознать и выстроить коммуникацию так, чтобы максимально убедительно донести до клиента ценность предложения. На основе этих данных команда скорректировала скрипты продаж и увеличила закрываемость сделки на 30%», – уточнила эксперт.

