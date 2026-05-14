«Не буду о грустном говорить»: Путин рассказал об обсуждении ключевой ставки
Фото - © Евгений Биятов/РИА Новости
Президент России Владимир Путин сообщил, что власти регулярно обсуждают ключевую ставку, курс рубля и доступность «длинных денег». Об этом глава государства заявил на съезде союза машиностроителей России, сообщает Life.ru.
Владимир Путин выступил на юбилейном, десятом съезде союза машиностроителей России. По его словам, вопросы ключевой ставки, укрепления рубля и долгосрочного финансирования постоянно находятся в повестке и обсуждаются с правительством и Центральным банком.
«Сейчас все-таки десятый съезд — юбилейный. Не буду о грустном говорить, не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия „длинных денег“ и укреплении рубля. Мы со многими из вас регулярно встречаемся, все это известно, обсуждаем с правительством, с Центральным банком. Вы в материале», — сказал президент.
Стоимость кредитов и доступ к финансированию остаются чувствительными темами для промышленности. Для машиностроительных предприятий особенно важны долгосрочные займы, поскольку крупные проекты требуют значительных инвестиций и длительного планирования.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.