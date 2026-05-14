«Не буду о грустном говорить»: Путин рассказал об обсуждении ключевой ставки

Президент России Владимир Путин сообщил, что власти регулярно обсуждают ключевую ставку, курс рубля и доступность «длинных денег». Об этом глава государства заявил на съезде союза машиностроителей России, сообщает Life.ru .

Владимир Путин выступил на юбилейном, десятом съезде союза машиностроителей России. По его словам, вопросы ключевой ставки, укрепления рубля и долгосрочного финансирования постоянно находятся в повестке и обсуждаются с правительством и Центральным банком.

«Сейчас все-таки десятый съезд — юбилейный. Не буду о грустном говорить, не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия „длинных денег“ и укреплении рубля. Мы со многими из вас регулярно встречаемся, все это известно, обсуждаем с правительством, с Центральным банком. Вы в материале», — сказал президент.

Стоимость кредитов и доступ к финансированию остаются чувствительными темами для промышленности. Для машиностроительных предприятий особенно важны долгосрочные займы, поскольку крупные проекты требуют значительных инвестиций и длительного планирования.

