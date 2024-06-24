VR-технологии помогают сотрудникам в современном производстве

Эксперт: VR-технологии могут применяться везде, где нужно удаленное управление

Технологии виртуальной реальности сегодня настолько востребованы, что помогают сотрудникам в современном производстве. Они могут применяться везде, где нужно удаленное управление, рассказал РИАМО собственник научно-производственного центра «НовАТранс», кандидат технических наук Рафаил Валиев.

По словам эксперта, при внедрении технологий бережливого производства возникает необходимость воссоздания и моделирования технологических процессов для их дальнейшего анализа. Используя виртуальные технологии, можно выстроить очередность производственных процессов или определить оптимальное размещение оборудования и рабочих мест без выхода на реальную производственную площадку.

«Такие технологии могут применяться не только на производстве, но и в других сферах. Например, в общепите, где размещение кухонного оборудования имеет принципиальное значение», — отметил Валиев.

Обработка практических навыков сотрудниками является далеко не единственной сферой применения VR-технологий на современном производстве. Следующим этапом может стать создание на их базе полноценного интерфейса управления.

«VR-технологии могут применяться везде, где востребовано удаленное управление. Это могут быть станки, эскалаторы, доменные печи и атомные станции. Раньше считалось, что удаленно можно передавать только сигнал или информацию, а оказалось, что можно управлять процессами. Например, инженер из офиса в Москве сможет запустить экскаватор, работающий на стройке где-нибудь на Камчатке», — поделился эксперт.