Терпение и труд все перетрут: россияне охотно берутся за подработку

Число откликов на предложения о частичной занятости с начала зимы увеличилось более чем на треть (+38%). Это отражает устойчивый интерес россиян к гибким форматам занятости и подтверждает: подработка превращается в системный элемент рынка труда, сообщили РИАМО в пресс- службе сервиса «Авито Подработка».

На сегодняшний день в стране рынок подработки развивается сразу по двум траекториям. С одной стороны, крупный коммерческий сектор активнее инвестирует во внутренние системы управления персоналом.

Два тренда

Такие фирмы создают свои цифровые HR-платформы, включающие весь комплекс инструментов: от планирования смен и распределения нагрузки до управления доступами и автоматизированного расчета выплат. Это важно для крупных сетей с тысячами сотрудников и меняющимися графиками, а еще тенденцией перевода простой работы на временный персонал.

С другой стороны, виден рост интереса к биржевой модели привлечения исполнителей: вместо прямого назначения конкретного контрагента все чаще используется формат «маркетплейса» задач.

В данной модели компании размещают задания на платформе, а исполнители самостоятельно выбирают предложения. При этом поиск работников больше переходит в онлайн-витрину, где встречаются спрос и предложение, а решение о выходе на смену принимает сотрудник.

По информации Smart Ranking, по итогам первого полугодия 2025 года выручка сервисов по работе с проектными исполнителями повысилась на 40%. Оба тренда работают на расширение отрасли подработок. Бизнес заинтересован в поиске новых источников привлечения исполнителей: фирмы тестируют каналы и форматы, чтобы быстрее закрывать эту потребность.

Интерес к подработкам

Растет интерес к подработкам и со стороны всех возрастных категорий россиян. Как показал опрос 10 тыс. человек, около 57% планируют подработку в текущем году. Еще около 21% рассматривают подобную возможность.

При этом среди группы 18-24 лет планируют подработку 67%. 63% опрошенных в возрасте 25-34 также планируют подрабатывать регулярно или время от времени. Еще 61% респондентов возрастной группы 35-44 лет отметили о планах выходить на подработку.

«В 2026 году мы ожидаем дальнейший рост временной занятости и увеличение числа исполнителей. По мере развития сервисов подработки расширяется и само предложение: появляются короткие и ночные смены, проектные задачи — это привлекает людей с разными навыками», — сказал директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Он добавил, что самыми востребованными направлениями в 2026 году останутся e-commerce и офлайн-ритейл. Рост онлайн-торговли поддерживает спрос на курьеров, складские профессии и операторов пунктов выдачи заказов, а в традиционной рознице сохраняется потребность в сотрудниках торгового зала, которые готовы выйти на подработку.

Еще одним важным событием станет вступление в силу с октября 2026 года закона о регулировании платформенной экономики и сопутствующих подзаконных актов. Они устанавливают правовую основу для регулирования цифровых платформ — классифайдов, маркетплейсов, агрегаторов такси и доставки, сервисов поиска услуг. А также документы вводят ключевые понятия и правила для участников данного рынка.

«Платформенная занятость уже стала укрепившимся явлением, и закон по своей сути закрепляет текущие реалии рынка, а также дает определенные ограничители. Но, главное, закон устанавливает, что использование ответственных платформ занятости существенно сокращает риски переквалификации отношений между заказчиком и исполнителем в гражданско-правовые. Результатом этого, вероятно, станет, что все больше компаний будут использовать такой формат привлечения временных ресурсов», — заключил GR-партнер «Авито» Павел Тихонов.

