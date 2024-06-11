Стало известно, сколько стоит собрать женский образ на выпускной в 2024 году

Исследование спроса и цен на обувь и одежду в Москве показало, сколько нужно заплатить, чтобы собрать образ на выпускной в 2024 году. В среднем по России женский образ обойдется в 8200 рублей, а мужской — в 9500 рублей, а за сам праздник придется заплатить 8000 рублей, сообщили РИАМО в пресс-службах порталов «Авито Товары» и «Авито Услуги».

Средняя цена за платье «с рук» — 2 800 руб. и 3 600 руб. — за новое. Продажи вечерних платьев в мае этого года выросли на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя цена туфель — 2 400 руб., аксессуаров для волос — 1 000 руб., украшений — 1 200 руб.

Продажи классических костюмов для мужчины выросли на 4%, а их стоимость составляет в среднем 3 800 руб. Рубашка обойдется в 1 900 руб., а туфли — в 3 300 руб. Часто парни надевают кеды вместо туфлей, их стоимость 5 500 руб. Галстук в среднем стоит 1 400 руб., галстук-бабочка— 500 руб. Их продажи выросли на 84% год к году.

Что касается спроса на организаторов выпускных вечеров в Москве, он вырос на 385%. При этом предложения от специалистов выросли на 255%. За выпускной вечер организаторы берут от 5 000 руб. Стоимость зависит от продолжительности празднования.

Часто выпускные празднуют в лофтах и банкетных залах — спрос на эти помещения вырос на 283%. Аренда лофта в среднем стоит около 1800 руб. в час. Увеличился и спрос и на кейтеринг — на 173% и на фотографов и видеографов — на 49%. Услуги мастеров визажа выросли на 18%, а средняя стоимость макияжа составила 2 500 руб.

На 2% вырос спрос и на транспорт для выпускников по сравнению с апрелем 2023 года. В среднем заказ автобуса или микроавтобуса по стране обойдется в 2 000 руб. за час. Получается, что затраты на выпускной вечер для девушек составят 17 700 руб., а для парней — 17 500 руб.