НДС для зарубежных маркетплейсов: что будет с ценами к 2029 году

Введение НДС на импортные товары, продаваемые через маркетплейсы, приведет к поэтапному, но неуклонному росту цен для россиян: к 2029 году стоимость условного товара может увеличиться на 22%, сообщила РИАМО первый заместитель председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Бродовская Мария.

Инициатива Минфина по введению НДС на импортные товары с маркетплейсов выглядит как логичное продолжение выравнивания условий между внутренней розницей и трансграничной торговлей. До этого момента значительная часть товаров, приходящих через зарубежные площадки, фактически находилась в более выгодном положении по сравнению с продукцией, реализуемой внутри страны, где налоговая нагрузка уже встроена в конечную цену. Теперь этот дисбаланс постепенно будет устраняться, и это неизбежно отразится на стоимости для конечного потребителя, говорит финансист.

«Если говорить прямо, при введении ставки 7% в 2027 году рост цен на такие товары будет примерно сопоставим с этой величиной. То есть условный товар за 1000 рублей может подорожать до 1070 рублей, если продавец полностью переложит налог на покупателя», — объяснила Бродовская.

В дальнейшем эффект станет более заметным: при 14% в 2028 году цена уже может увеличиться до 1140 рублей, а при 22% в 2029 году — до 1220 рублей. В реальности рост может быть чуть ниже или выше в зависимости от стратегии продавцов, конкуренции и логистических издержек, но сам вектор очевиден — удорожание будет поэтапным и нарастающим, полагает эксперт.

При этом важно понимать, что речь не идет о резком скачке цен в один момент. Механика растянута на несколько лет, и это сделано как раз для того, чтобы рынок адаптировался, добавила она.

«Часть продавцов будет пытаться удерживать цену за счет собственной маржи, часть — искать способы оптимизации поставок или переходить к локализации. Для покупателей это означает постепенное снижение ценового преимущества зарубежных маркетплейсов. Разница с внутренним рынком станет меньше, и в какой-то момент выбор будет определяться уже не столько ценой, сколько сроками доставки, сервисом и доступностью товара здесь и сейчас», — резюмировала Бродовская.

О том, что Минфин предлагает ввести НДС на иностранные товары с маркетплейсов с 2027 года в 7%, в 2028 году — 14% и в 2029 году — 22%, стало известно со слов замминистра финансов Алексея Сазанова, пишет ТАСС.