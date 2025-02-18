Названы возможные сферы экономического сближения России и США

На переговорах между Россией и США в Эр-Рияде экономическое сближение, вероятно, коснется нескольких ключевых сфер, включая энергетику и технологические инновации, сообщил РИАМО специалист департамента стратегических исследований компании ТР Николай Вавилов.

Важной сферой экономического сближения может быть энергетика, особенно в контексте стабильного развития и возможности совместных инвестиций в области альтернативных источников энергии, заявил он.

Также серьезным аспектом может стать сотрудничество в технологических инновациях, включая цифровизацию экономики и кибербезопасность, добавил эксперт.

«Определенно точно на текущем этапе это может не быть главной темой переговоров, однако стремление обеих сторон избежать изоляции и перейти на новый уровень совместной работы является положительным сигналом. Сам процесс переговоров сложен, и окончательное решение зависит от президента РФ, однако инициатива направлена на глобальное улучшение отношений и взаимовыгодное сотрудничество», — считает Вавилов.

По его словам, экономический прагматизм остается важным фактором в двусторонних отношениях. Потенциальные направления сближения также могут включать взаимодействие в области ядерной энергетики, редкоземельных металлов и логистики, особенно с учетом глобальных изменений в цепочках поставок.