Названы вакансии в ХМАО, где работодатели предлагают более 270 тыс рублей

Медианная зарплата вахтовых работников в ХМАО за год достигла 170,7 тыс. рублей, а по отдельным вакансиям предложения превышают 270 тыс. рублей, сообщает muksun.fm .

По данным аналитиков, 85% работодателей ищут сотрудников с опытом работы. Спрос на вахтовый метод занятости растет: в начале года 29% всех вакансий в регионе предусматривали такой формат против 22% за весь прошлый год.

Самые высокие зарплаты предлагают техническим специалистам. Слесарю-ремонтнику готовы платить от 270 тыс. рублей за сезонную работу продолжительностью 45 смен. Инженеру-наладчику электрооборудования за 30 смен предлагают от 250 тыс. Машинист автомобильного крана в Нефтеюганске может получать 200–250 тыс., экскаваторщик в Мегионе — от 200 до 220 тыс. рублей.

В HeadHunter сообщили, что главным преимуществом вахты остаются более высокие доходы по сравнению с аналогичными предложениями при обычной занятости.

Работодатели требуют как профессиональные навыки — умение обслуживать технику, читать чертежи и электросхемы, выполнять сварочные и слесарные работы, так и личные качества — ответственность, внимательность и готовность учиться.

Больше всего предложений открыто для разнорабочих, машинистов и водителей. Меньше всего вакансий — для упаковщиков и комплектовщиков.

