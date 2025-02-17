Названы условия, при которых цены в России снизятся на 5-10%

При краткосрочных колебаниях и укреплении курса рубля импортеры не спешат снижать стоимость иностранных товаров, объясняя это тем, что они пока распродают товары из прошлой оптовой партии, закупленной еще при прежнем курсе валюты, пояснил РИАМО аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Однако, если рубль укрепится на 10–20% и останется на этих значениях длительный период времени, пока не будут распроданы запасы со складов, которые наполнялись при прежнем курсе, то небольшое снижение цен на импортные товары все-таки должно будет последовать, добавляет он.

«Не нужно рассчитывать на их падение на те же 10–20%, но на 5–10% — вполне может последовать. Поэтому ожидать снижения цен на иностранные товары и продовольствие стоит при сохранении текущего курса рубля хотя бы на протяжении последующих 2–3 месяцев», — говорит Чернов.

Ранее SHOT сообщил, что жители России начали массово приобретать путевки на зарубежные курорты после того, как курс доллара упал. Спрос на отдых за границей вырос на 20%.