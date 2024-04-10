Китай, Италия и Турция стали основными поставщиками обуви в РФ в 2023 году

В минувшем году основными поставщиками обуви для россиян стали Китай, Италия и Турция, сообщает РИА Новости .

Китай лидировал с поставками на 3,4 млрд долларов, за ним следовали Италия и Турция с объемами в 306 и 154 млн долларов соответственно.

Польша и Латвия также вошли в топ-5 поставщиков обуви в Россию с экспортом на 151 и 67 млн долларов соответственно. Другие страны, такие как Литва, Германия, Киргизия, Индия, Армения, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Австрия и Сербия, тоже значительно увеличили свой экспорт обуви в РФ.

Белоруссия могла бы стать одним из главных поставщиков обуви в Россию, но в 2022 и 2023 годах не предоставила данных о своей торговле.

С 2021 года Армения, Киргизия, Казахстан, Сербия и США нарастили экспорт обуви в Россию в несколько раз. Армения увеличила свои поставки почти в 11 раз, Киргизия — в 6,53 раза, а Казахстан — в 6,49 раза. Сербия и США также отличились значительным ростом экспорта обуви в РФ.