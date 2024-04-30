Четверо полицейских погибли при стрельбе в США

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Четверо полицейских погибли и четверо пострадали при стрельбе в США

Во время стрельбы в штате Северная Каролина погибли четверо полицейских, а также четверо пострадали, сообщает aif.ru .

Как стало известно, между полицейскими и подозреваемым в хранении огнестрельного оружия произошла перестрелка.

В результате произошедшего погибли и пострадали сотрудники полиции при исполнении служебного долга.

К штурму загородного дома подозреваемого привлекали бронетехнику, с вся операция длилась около 3 часов.