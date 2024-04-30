Четверо полицейских погибли при стрельбе в США
Четверо полицейских погибли и четверо пострадали при стрельбе в США
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Во время стрельбы в штате Северная Каролина погибли четверо полицейских, а также четверо пострадали, сообщает aif.ru.
Как стало известно, между полицейскими и подозреваемым в хранении огнестрельного оружия произошла перестрелка.
В результате произошедшего погибли и пострадали сотрудники полиции при исполнении служебного долга.
К штурму загородного дома подозреваемого привлекали бронетехнику, с вся операция длилась около 3 часов.