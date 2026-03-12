Названы специалисты с самой высокооплачиваемой подработкой зимой

Зимой 2025–2026 годов на подработке ряду специалистов предлагали самые большие вознаграждения. Лидерами стали плиточники — им предлагали в среднем 133 931 рубль в месяц за частичную занятость, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Подработка».

Высокие ставки у плиточников зимой связаны с типом работ и сезонной спецификой ремонтов.

На втором месте в топе самых высокооплачиваемых специалистов арматурщики. Их средние предлагаемые вознаграждения — 120 тыс. рублей в месяц. Замыкают топ-3 монтажники — им в среднем предлагали 111 678 рублей в месяц.

Еще в числе наиболее высокооплачиваемых профессий для подработки прошедшей зимой выделились сборщики мебели. Это профессионалы могли рассчитывать в среднем на 96 160 рублей в месяц, и отделочники, которые могли получать порядка 88 011 рублей в месяц.

Указанные суммы отражают средний размер предлагаемого ежемесячного вознаграждения при частичной занятости и рассчитаны по предложениям, размещенным с декабря 2025 по февраль 2026 года. Реальный доход формируется исходя из числа и продолжительности смен, региона занятости, характера задач.

Еще заказчики нередко указывают вознаграждение с учетом максимально возможного дохода, из-за чего реальный заработок может отличаться от среднего, который рассчитывался по данным сервиса.

Аналитики также узнали, для каких исполнителей появилось больше всего смен за последний год. Прошедшей зимой особенно активно размещали предложения о временной занятости для массовых позиций. Больше всего заказчики искали грузчиков — количество подобных предложений за год поднялось в 2,5 раза (+156%). Еще сильно выросло число доступных смен для официантов (+149%) и кладовщиков (+114%).

«Для многих россиян подработка становится не только источником дополнительного дохода, но и возможностью попробовать себя в другой сфере, изучить новые навыки и расширить круг знакомств. Согласно исследованию „Авито“, 41% опрошенных считают, что подработка позволяет обрести профессиональные знакомства, 40% отмечают расширение кругозора и знакомство с новыми сферами, 33% ценят возможность обрести уверенность в себе и ощущение самореализации за счет подработки», — сказал директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

По его словам, таким образом, временная занятость перестает быть просто способом подзаработать и превращается в инструмент личностного роста и профессиональных проб.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.