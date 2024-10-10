Названы самые востребованные вакансии в подмосковных ОЭЗ

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что самые активные работодатели находятся в ОЭЗ «Дубна». Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В Московской области функционируют пять особых экономических зон с высокотехнологичными компаниями-резидентами, которые предлагают жителям региона разнообразные вакансии. За первое полугодие 2024 года больше всего рабочих мест создали предприятия ГК «ПРОМТЕХ» в ОЭЗ «Дубна», производящие компоненты систем для авиации, космической и наземной техники — почти 500. Всего же резиденты и управляющие компании этих пяти ОЭЗ в этом году создали свыше 1 400 рабочих мест», — сказала Екатерина Зиновьева.

В число резидентов ОЭЗ, которые создали больше всего рабочих мест в первой половине этого года, вошли входящие в группу компаний «ПРОМТЕХ» предприятия «ДЗКТ», «ОКБ «Аэрокосмические системы» и «ПРОМТЕХ-Дубна», а также предприятия «ПСК ФАРМА», «Ядро Фаб Дубна», «Алтегра», «ИАИ» и «ЭНКОР».

Наиболее востребованными стали вакансии в области проектирования сложных технических систем: было создано 711 рабочих мест. В области био- и медицинских технологий — 295 рабочих мест, в пищевой промышленности — 44, в IT-секторе — 98, а у производителей товаров народного потребления — 54.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.